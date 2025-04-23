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Körfez'de Çatıda Yangın: Ev Sahibi Yaralandı

Körfez'de Çatıda Yangın: Ev Sahibi Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında ev sahibi Harun Özdemir elinden yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Alevlere müdahale etmek isteyen ev sahibi Harun Özdemir, elinden yaralandı.

Körfez Belediyesi'nden emekli Harun Özdemir, Hacıosman Mahallesi Ova Sokak'taki boş olan 3'üncü kattaki evinin çatısına membran döşemek istedi. Çalışma sırasında ısınan mebran alev alırken, bir anda çatı katını da alevler kapladı. İhbar üzerine adrese 6 itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler, yerden ve merdivenlerden müdahaleyle yarım saat içinde yangını kontrol altına alıp söndürdü. Mahalleli itfaiyenin rahat çalışması için sahibi bulunmayan araçları ittirerek uzaklaştırdı. Alevlere kendisi müdahalede etmek isteyen Özdemir, sağ elinden yararlandı. Özdemir'e, ambulansta ayakta müdahale edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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