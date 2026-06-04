Husumetli olduğu kadını bıçakladı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde M.E.A. (65), diş hastanesinin önünde alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı F.A. (45) isimli kadını bıçakla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki bir diş hastanesinin önünde meydana geldi. M.E.A. adlı erkek ile alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu F.A. adlı kadın arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.E.A., yanındaki bıçakla F.A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan M.E.A. polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı