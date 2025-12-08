Haberler

Güney Koreli yazar Hwang Bo-Reum İstanbul'da okurlarıyla buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kore edebiyatının önemli isimlerinden Hwang Bo-Reum, 13 Aralık'ta İstanbul'da D&R Bağdat Caddesi'nde okurlarıyla bir araya gelecek. Yazar, 'Hyunam Dong Kitabevi', 'Sade Bir Hayat' ve 'Kitapların İyileştirme Gücü' adlı eserlerini tanıtacak ve imzalayacak.

Kore edebiyatının önemli isimlerinden yazar Hwang Bo-Reum İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.

Yazar, 13 Aralık'ta D&R Bağdat Caddesi mağazasında gerçekleşecek etkinliğe katılacak.

Birçok dile çevrilen ve bir gecede satış listelerinin en üst sıralarına yerleşen "Hyunam Dong Kitabevi" eseri ile "Sade Bir Hayat" ve "Kitapların İyileştirme Gücü" adlı eserlerine ve yazarlık serüvenine ilişkin bir söyleşi yapacak.

Hwang Bo-Reum, söyleşinin ardından kaleme aldığı kitapları okurları için imzalayacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title