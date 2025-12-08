Güney Koreli yazar Hwang Bo-Reum İstanbul'da okurlarıyla buluşacak
Kore edebiyatının önemli isimlerinden Hwang Bo-Reum, 13 Aralık'ta İstanbul'da D&R Bağdat Caddesi'nde okurlarıyla bir araya gelecek. Yazar, 'Hyunam Dong Kitabevi', 'Sade Bir Hayat' ve 'Kitapların İyileştirme Gücü' adlı eserlerini tanıtacak ve imzalayacak.
Kore edebiyatının önemli isimlerinden yazar Hwang Bo-Reum İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.
Yazar, 13 Aralık'ta D&R Bağdat Caddesi mağazasında gerçekleşecek etkinliğe katılacak.
Birçok dile çevrilen ve bir gecede satış listelerinin en üst sıralarına yerleşen "Hyunam Dong Kitabevi" eseri ile "Sade Bir Hayat" ve "Kitapların İyileştirme Gücü" adlı eserlerine ve yazarlık serüvenine ilişkin bir söyleşi yapacak.
Hwang Bo-Reum, söyleşinin ardından kaleme aldığı kitapları okurları için imzalayacak.
Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel