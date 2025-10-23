Kore Savaşının 75. Yılı İçin Anma Konseri İstanbul'da Gerçekleştirildi

İstanbul'da Korea Grey Youth Choir tarafından Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümü vesilesiyle Kore Gazilerini Anma ve Teşekkür Konseri gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'ndaki konsere, ??İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, ??Güney Kore Ulusal Meclisi Dışişleri ve Birleşme Komisyonu üyeleri, Kore gazileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Çetin, burada yaptığı konuşmada, Türk askerinin Kore Savaşı'nda merhameti, vicdanı ve insan sevgisiyle dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Kore'de görev alan her bir Türk askerinin, iki ülke arasındaki dostluğun tohumlarını attığını ve o günlerin hikayelerinin halen hafızalarda olduğunu kaydeden Çetin, "Kore Cumhuriyeti ile Türkiye arasında kurulan bu dostluk, aradan geçen 75 yıla rağmen aynı sıcaklığını koruyor. Bu, aynı zamanda arada binlerce kilometre olsa bile milletlerimiz arasında coğrafyaları aşan bir gönül bağı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çetin, kendilerine düşen görevin bu bağı daha da güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Koreli milletvekillerinden kardeşlik vurgusu

Güney Kore Ulusal Meclisi Dışişleri ve Birleşme Komitesi üyesi Jeongsik Cho da Kore Savaşı sırasında, özgürlük ve barış uğruna Kore topraklarına gelip savaşan Türk gazilerine derin saygı ve şükranlarını sundu.

Cho, konserin, o kutsal fedakarlık ve özveri karşısında Kore halkının duyduğu minnettarlığı ifade ettiğini vurguladı.

Ortalama yaşı 70 olan "Gençlik Korosu" üyelerinin, kendi imkanlarıyla uzun bir yol katederek şarkılarıyla minnettarlıklarını iletmek üzere İstanbul'a geldiklerini belirten Cho, kendilerinin de parlamento denetim programı kapsamında İstanbul'u ziyaret ettiklerini söyledi.

Cho, "Kore Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki hiçbir ülkeye benzemeyen, kanla kurulmuş bir kardeşlik bağıyla birbirine bağlıdır. 1950'de Batı dışı ülkeler arasında en hızlı şekilde ve büyük bir kuvvetle Kore'ye gönderilen kahraman Türk askerleri sayesinde bugün biz Koreliler özgürlük ve refah içinde yaşayabiliyoruz." diye konuştu.

Kore Cumhuriyeti'nin o fedakarlık ve kahramanlık üzerine inşa edildiğini dile getiren Cho, dostluk bağının halen sürdüğünü vurguladı.

Güney Kore Ulusal Meclisi Dışişleri ve Birleşme Komitesi üyesi Gihyeon Kim ise Kore Savaşı'nın kahraman gazileriyle bir arada olabilmekten büyük onur duyduğunu belirterek, "Kore Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağ sıradan bir dostluk değildir. Bu bağ, kanla kurulmuş bir kardeşliktir ve geleceği birlikte şekillendiren bir ortaklıktır." ifadelerini kullandı.

Kim, 1950'de tanımadıkları uzak bir ülkenin savaşına koşan Türk askerlerinin cesareti ve fedakarlığı sayesinde bugün Kore'nin özgürlüğünün kök saldığını, barış ve refah içinde dünya sahnesinde yerini aldığını belirtti.

Bugün gazilerin bir kısmının burada olduğunu bilmenin bu buluşmayı daha da anlamlı kıldığını kaydeden Kim, "Gençlik Korosu"nun şarkılarının o "kahramanlara duydukları derin minnettarlığın küçük bir armağanı" olduğunu söyledi.

"Kore Cumhuriyeti hükümeti ve halkı kutsal fedakarlıklarınızı asla unutmayacaktır"

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee de etkinliğin, gençliklerini Kore Cumhuriyeti'nin özgürlüğünü ve demokrasisini savunmak için feda eden gazilere ve onların değerli ailelerine içten minnettarlıklarını ifade etmek için anlamlı bir vesile olduğunu söyledi.

Lee, "Bugünkü Kore Cumhuriyeti, sizin asil fedakarlıklarınız ve adanmışlığınız sayesinde var olmuştur. Bugün sahip olduğumuz özgürlük ve barış, sizin özverinizin üzerine inşa edilmiştir. Kore Cumhuriyeti hükümeti ve halkı, kutsal fedakarlıklarınızı asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sahne alan "Gençlik Korosu" üyelerine dikkati çeken Lee, koro üyelerinin savaşı bizzat yaşayan kuşağı temsil ettiğini, koronun şarkılarının yalnızca "birer müzikal performans değil, zamanın akışıyla değişmeyen samimi birer minnettarlık mesajı" olduğunu vurguladı.

Lee, bu buluşmanın iki ülke arasındaki derin bağ üzerine yeniden düşünmeye ve kan kardeşi olan iki ulus arasındaki özel dostluğu bir kez daha teyit etmeye vesile olmasını diledi. Ayrıca gelecek nesillerin bu kalıcı bağı koruyup güçlendirmeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından, 2024 Dünya Koro Yarışması birincisi Korea Grey Youth Choir sahne aldı.