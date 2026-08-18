Haberler

Kore Gazisi Tahsin Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Tahsin Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kore Gazisi Piyade Er Tahsin Yılmaz, Uzunköprü ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Piyade Er Tahsin Yılmaz, Uzunköprü ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 1932 doğumlu Yılmaz için Yağmurca köyünde askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine, kurum personeli, gazi yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen ses viral oldu

Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen ses viral oldu
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Ne karar çıkacağı merak konusu
Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar

Gözü dönen magandalar durmadı! Yol ortasında dakikalarca darp ettiler
Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı

Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı
Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti
Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında