Kore Gazisi Ramazan Kahraman Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kore gazisi Ramazan Kahraman, askeri törenle defnedildi.
Kentte, dün yaşamını yitiren Kore gazisi Ramazan Kahraman için, bugün Gönen'in Hodul Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Kahraman, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel