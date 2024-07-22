Kore Gazisi Necmettin Çatalbaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 95 yaşındaki Necmettin Çatalbaş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çatalbaş için Merkez Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası askeri törenle cenaze aracına alınan Çatalbaş'ın naaşı, Paşakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çatalbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Hülya Kaya, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Mahmut Korkmaz, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kaymakamlar, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kısa bir süre önce rahatsızlanan Çatalbaş'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Yalova Valisi Hülya Kaya ise sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Çok üzgünüm. Kore Gazimiz Necmettin Çatalbaş amcamızın rahmeti rahmana kavuştuğu haberini büyük bir teessürle öğrendim. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun." ifadelerini paylaştı.

Gaziler günü nedeniyle AA'yı evinde ağırlamıştı

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle 2021 yılında Anadolu Ajansını evinde ağırlayan Çatalbaş, 18 Eylül 2021 günü yayımlanan mülakatında Kore'de savaş sırasında ve kuşatmada yaşadıklarını anlatmıştı.

Türkiye'nin 1950 yılında katıldığı Kore Savaşı'nda Türk Tugayı'nda bulunan Bayburtlu Çatalbaş, İstanbul'da askerlik yaptığı dönemde Türkiye'nin Kore'ye asker göndereceğini duyduğunda gönüllü olmuştu.

4 bin 500 kişilik tugayla İskenderun'dan üç gemi ile yola çıkarak 30 gün sonra Kore'ye ulaşan Çatalbaş, Türk Askeri'nin Kore'de gösterdiği kahramanlık destanına imza atanlardan biri oldu.

Özellikle Kore hatlarında ilerlerken gece ABD ve Güney Kore askerlerinin ilerleyemeyişi nedeniyle etraflarının düşman askerleri tarafından sarıldığı geceyi anlatan Çatalbaş, "Süngü tak" emriyle birlikte düşman askerlerini püskürterek kurtulduklarını anlatmıştı.

Düşman askerleri tarafından sarıldıkları sırada emirlerine verilen bir ABD albayının tanka binip kaçmak istediğini, Albay Celal Dora'nın ise onu kaçmaması için uyardığını belirten Çatalbaş, "Telsizin başına geçip ordu karargahına bilgi vermesini istedi ama kaçmak isteyince Celal Dora onu vurdu. Celal Dora'yı divanı harpte yargıladılar. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bizim harp kanunlarımızı alıp mahkemeye sundu ve Celal Dora beraat etti." ifadelerini kullanmıştı.

Savaş sonunda savaşı ve Türk askerinin kahramanlığını anlatan şiirini de okuyan Çatalbaş, şiirinin, Kore'ye gelen Türk gazeteciler tarafından Türkiye'de de yayınlandığını aktararak, aldığı madalyalar ve kendisinin de bulunduğu tarihi fotoğrafların olduğu kitabı paylaşmıştı.