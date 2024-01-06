Kore gazisi Hasan Hüseyin Aydın'ın cenazesi toprağa verildi
Aydın'ın Söke ilçesinde 84 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Hasan Hüseyin Aydın'ın cenazesi toprağa verildi. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Aydın için Hacı Sıdıka-Recep Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Çalıköy Mahallesi mezarlığına defnedildi. Törene, Aydın'ın yakınları, Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, Söke Garnizon Komutanı Albay Tamer Karayay ve vatandaşlar katıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 84 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Hasan Hüseyin Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Aydın için Hacı Sıdıka-Recep Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Çalıköy Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Törene, Aydın'ın yakınları, Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, Söke Garnizon Komutanı Albay Tamer Karayay ve vatandaşlar katıldı.