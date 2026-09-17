Köprülü Kanyon'da ilk Big SUP deneyimi

ANTALYA'da rafting tutkunlarının adresi Köprülü Kanyon Beşkonak'ta, normalde rafting botlarıyla geçilen parkur, bu kez 5 kişilik ekip tarafından yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki Big SUP ile geçildi. SUP (ayakta kürek sörfü) eğitmeni Tahir Özden, "Deneyimlerimize deneyim kattığımız, Türkiye'de ilk defa denediğimiz bir ekipman oldu. Bu çok eğlenceli göründüğü kadar tehlikeli de bir spor. Popülariteye aldanıp tek başına, sadece ekipmanı kiralayıp herhangi bir bölgede yapılması sağlıklı değil" diye konuştu.

Kentin önemli rafting merkezlerinden Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Beşkonak, farklı bir su sporu deneyimine ev sahipliği yaptı. SUP eğitmeni Tahir Özden ile Türkiye Kano Federasyonu'na bağlı kano antrenörünün de yer aldığı ekip, daha önce normal boyutlardaki SUP ile defalarca geçtikleri parkuru bu kez Big SUP ile tamamladı. Daha önce bu parkurun Big SUP ile gerçekleştirildiğine dair bir örnek görmediklerini belirten Özden, "Türkiye'de ilk defa yapıldı, daha önce örneğini görmedik. Zaten yıllardır normal boyutlardaki SUP'larla defalarca bu parkuru yaptık. Nerede kayalık var, nerede tehlike var hepsini biliyoruz" diye konuştu. Fikrin çıkış aşamasından bahseden Özden, "Arkadaşım Çağrı, aynı zamanda kano federasyonuna bağlı kano antrenörü. Onlardan çıktı fikir. Daha öncesinden yapmış olduğumuz parkuru bu kez Big SUP ile denemek istedik" dedi.

5 KİŞİLİK EKİP, 8 KİŞİLİK BOARDU KULLANDI

Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki Big SUP'un 5 ila 8 kişiyle kullanılabildiğini belirten Özden, 8 kişilik boardu 5 kişiyle daha rahat hareket etmek için tercih ettiklerini söyledi. SUP'ta Özden ile beraber, Çağrı Özdemir, Melih Bektaş, Samet Asutay ve Yusuf Çakır yer alırken kano ile onları güvenli bölgelere yönlendiren Emre Yılmaz da etkinlikte yer aldı. Ekipte yer alan arkadaşlarının daha önce ekstrem sporlarda deneyim sahibi olduğunu belirten Özden, "Güzel bir ekibimiz vardı o gün. Melih ve Samet ağabeyimiz aynı zamanda dünyayı ve ülkemizi gezip tanıtan sosyal medya içerik üreticilerimizden. Onlar defalarca ekstrem sporlarda bulunduğu için çok rahat yapmış olduk bu sporu. Ekibimizde yine en genç üyemiz Yusuf vardı. O daha çok dümencilik yaparak arka tarafta yönlendirmeyi sağladı. Boardumun üzerinde 5 kişi vardı. Bir de ekstrem kano antrenörümüz, aynı zamanda federasyonda eğitmenimiz Emre arkadaşımız vardı. O da kano üzerinde geçmemiz gereken en güvenli yerleri belirleyerek, bize yol göstermiş oldu" diye konuştu.

İLK RAPİDDE HEYECAN

Köprülü Kanyon'daki parkurun kayalık ve tehlikeli noktalarına daha önce normal SUP'larla yaptıkları geçişlerden hakim olduklarını belirten Özden, Big SUP ile ilk kez deneme yaptıkları için heyecan yaşadıklarını söyledi. İlk rapidin parkurun en büyük, en tehlikeli ve en keyifli bölümlerinden biri olduğunu belirten Özden, "Biz de en büyük heyecanımızı bu ilk rapidde atarak geri kalanında daha çok keyfimize ve eğlencemize odaklanarak ilerledik" dedi. Parkurun ortalarında büyük bir rapidle karşılaştıklarını belirten Özden, bu bölümde de heyecan yaşadıklarını söyledi. Big SUP ile parkurun normal SUP'a göre kendileri açısından daha kolay geçtiğini belirten Özden, bunun deneyimsiz kişiler için geçerli olmadığını vurguladı. Özden, "İlk defa deneyimleyecek veya tecrübesiz arkadaşlar için aynı kolaylık söz konusu değil. Her zaman diyoruz; ilk önce ekipman ve eğitmen eşliğinde yapılması gereken bir spor bu. Güvenlik önceliğimiz her zaman olduğu gibi" diye konuştu.

'EKİP, BOARD KADAR ÖNEMLİ'

Big SUP deneyiminde ekip uyumunun önemine dikkati çeken Özden, "Burada ekip en az board kadar önemli noktalardan biri. Kimin hangi yönde daha kullanışlı kürek çektiğini bilmek gerekiyor. O yüzden ekibi çok iyi tanımak gerekiyor. Birbirinin kondisyonunu ve hareket kabiliyetini bilmesi önemli. Ekip bu işin en önemli kısımlarından biri" diye konuştu.

'DENEYİMLERİMİZE DENEYİM KATTI'

Big SUP deneyiminin kendileri için unutulmaz olduğunu belirten Özden, "Beşkonak'ın hem doğasıyla hem de bölgede bulunan çeşitli aktivitelerle beraber çok unutulmaz bir an oldu bizim için. Deneyimlerimize deneyim kattığımız, Türkiye'de ilk defa denediğimiz bir ekipman oldu. Bununla beraber bize katmış olduğu tecrübe bir sonra yapacağımız sporlarda bize rehberlik edecektir" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYADAN GÖRÜP DENEMEYİN'

Son dönemde sanal medyada popülerliği artan SUP sporuna ilişkin uyarılarda bulunan Özden, görüntülere özenerek tecrübesiz kişilerin nehir veya denizde bu sporu tek başına denememesi gerektiğini söyledi. Özden, "Bu popülariteye aldanıp acemi bir şekilde, tek başına, sadece ekipmanı kiralayıp veya temin edip herhangi bir bölgede yapılması sağlıklı değil" dedi. Güvenlik ekipmanlarının önemine dikkat çeken Özden, "Gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı sürece hiçbir şekilde yapılmasını tavsiye etmem. Özellikle can yeleği sürekli üzerimizde olması gereken bir ekipman. Dere ve nehirlerde yaparken bunun yanında kask ve belirli bölgelerimizi koruyabilecek ekipmanlar da kullanıyoruz" diye konuştu.

Tecrübesiz kişilerin önce denizde ve daha sakin sularda deneyim kazanması gerektiğini belirten Özden, kano federasyonu tarafından yetkilendirilmiş eğitmen ve rehberlerle hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek, hava, deniz ve nehir koşullarının da önceden takip edilmesi konusuna vurgu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı