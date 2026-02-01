Albüm: Trump'ın NATO Açıklamaları Danimarka'da Protesto Edildi
KOPENHAG, 1 Şubat (Xinhua) -- Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da cumartesi öğleden sonra binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde NATO askerlerinin katkılarını küçümseyen açıklamalarını protesto etmek üzere "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel