Haberler

Albüm: Trump'ın NATO Açıklamaları Danimarka'da Protesto Edildi

Albüm: Trump'ın NATO Açıklamaları Danimarka'da Protesto Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO askerlerinin katkılarını küçümseyen açıklamalarını protesto etmek için binlerce kişi sessiz yürüyüş düzenledi.

KOPENHAG, 1 Şubat (Xinhua) -- Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da cumartesi öğleden sonra binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde NATO askerlerinin katkılarını küçümseyen açıklamalarını protesto etmek üzere "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?