Danimarka'da İsrail'e silah taşıyan nakliye şirketini protesto eden aktivistlere polis müdahale etti

Danimarka'nın Kopenhag şehrinde, Gazze'de soykırım suçları işleyen İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen Maersk nakliye şirketine karşı düzenlenen protestoda, polis sert müdahale etti. Çevre grubu Yeşil Gençlik Hareketi tarafından organize edilen eyleme Greta Thunberg de katıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Gazze'de soykırım yapan İsrail'e silah taşıyan nakliye şirketinin önünde toplanan aktivistler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Danimarkalı çevre grubu Yeşil Gençlik Hareketince yapılan açıklamada, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle Kopenhag'daki Maersk nakliye şirketini protesto etmek için toplandıkları belirtildi.

Binanın önünde toplanan 100'den fazla aktivistin polisin müdahalesiyle karşılaştığına işaret edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin köpek ve coplarla saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Maersk'in İsrail'e askeri teçhizat taşıdığı vurgulanarak, bu eylemin İsrail'in yaptığı soykırıma destek niteliği taşıdığı aktarıldı.

Danimarka medyası, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de gösteride bulunduğunu belirtirken, 20 gösterici hakkında dava açıldığı bilgisini paylaştı.

Danimarka'da araştırma yapan "Danwatch" isimli medya kuruluşu, Maersk'e ait 14 farklı konteyner gemisinin Ekim 2023-Eylül 2024'te 43 kez binlerce ton askeri teçhizatı İsrail'e taşıdığını ortaya koymuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
