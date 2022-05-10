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Köpekten kaçmaya çalışırken düşüp yaralandı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Köpekten kaçmaya çalışırken düşüp yaralandı; o anlar kamerada

ADANA'da, başıboş köpeğin peşinden koştuğu çocuk, yere düşmesi sonucu yaralanırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da, başıboş köpeğin peşinden koştuğu çocuk, yere düşmesi sonucu yaralanırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Başka mahalleden ailesi ile misafirliğe gelen küçük çocuk, oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırada boş arsadan gelen sahipsiz köpek, küçük çocuğun peşinden koşmaya başladı. Kaçan çocuk, beton zemine düşerek yaralanırken, köpeği de çevredekiler uzaklaştırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Koza, Güncel, Haberler

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