KÖPEKTEN KAÇARKEN KAMYONUN ALTINDA KALIP ÖLEN MAHRA'NIN ANNESİ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILAMADI

ANTALYA (DHA) - Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldıktan sonra sağ bacağı diz üstünden kesilen ve tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar (10) toprağa verildi. Cenazede acılı anne Derya Pınar, ablasının tabutu başında gözyaşı döken 9 yaşındaki oğlunu, "Ablan melek oldu. O hem kalbi güzel hem kendi çok güzeldi. Onu hep güzel, neşeli olarak hatırlayacağız" diyerek teskin etti.

Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Serik ilçesi, Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

23'ÜNCÜ GÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Mahra Melin Pınar, dün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi. Pınar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemenin ardından yakınları tarafından alınarak, toprağa verilemek üzere Belek'teki evinin önüne getirildi. Aile burada taziyeleri kabul ederken, anne Derya ile baba Murat Pınar uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları teskin etti. Cenazeye katılanların yakasında Mahra'nın fotoğraf olduğu görüldü.

'SEN NİYE GİTTİN BİRTANEM'

Cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve ailenin yakınları katıldı. Namaz öncesinde tabutun başına giden anneanne Aynur Yılmaz tabuta sarılıp "Sen niye gittin birtanem" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

'ABLAN MELEK OLDU'

Ardından tabutun başına anne ve babasıyla birlikte Mahra'nın kardeşi 9 yaşındaki Murat Derin geldi. Burada tabuta dokunarak gözyaşı döken oğlunu sakinleştiren anne, "Ablan melek oldu. O hem kalbi güzel hem kendi çok güzeldi. Onu hep güzel, neşeli olarak hatırlayacağız" dedi. Uzun süre tabutun başından ayrılmayan anne Pınar, tabutu öptü. Gözü yaşlı anneyi yakınları güçlükle ayakta tuttu. Törenin ardından Mahra Melin'in cenazesi toprağa verildi.

Diğer yandan cenaze için camiye 'Başıboş Köpek Sorunu Platformu' yazılı bir çelenk gönderildiği görüldü.