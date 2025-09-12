Köpeklerden Korkan Ayı Yavrusu Ağaca Çıktı

Haberler

Erzincan'da çoban köpeklerinden korkan bir ayı yavrusu, Karatuş köyünde bir ağacın tepesine çıkarak görüntülendi. Ozan Irmak, koyunlarını otlatırken yaşanan olayı cep telefonu ile kaydetti.

Erzincan'da çoban köpeklerinden korkan ayı yavrusu, kaçarak çıktığı ağacın tepesinde görüntülendi.

Kent merkezine bağlı Karatuş köyünde yaşayan Ozan Irmak, koyunlarını otlatırken köpeklerin havlama sesini duydu.

Sesin geldiği bölgeye gittiğinde köpeklerden korkan bir ayı yavrusunun ağaca çıktığını görerek, bu anı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Korkarak ağaca çıkan ayıyı gören Irmak, köpekleri bölgeden uzaklaştırarak hayvanın bulunduğu yerden inmesini sağladı.

Ayı yavrusu daha sonradan bölgeden koşarak uzaklaştı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
