Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, yaşama tutunamadı - Haberler

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Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, yaşama tutunamadı

Demirören Haber Ajansı - Akif Özdemir - Güncel
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Köpeklerden kaçarken düşüp başını çarpan fotoğrafçı, yaşama tutunamadı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürü halinde gezen başıboş sokak köpeklerinden kaçarken düşüp başını kaldırıma çarpan fotoğrafçı Oktay Tokmak (44), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürü halinde gezen başıboş sokak köpeklerinden kaçarken düşüp başını kaldırıma çarpan fotoğrafçı Oktay Tokmak (44), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 6 Mayıs'ta ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Oktay Tokmak, kendine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu sırada sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçarken yere düşüp, başını kaldırıma çarpan Tokmak, Adana kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Tokmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Güncel

Ceyhan, Adana, Güncel, Haberler

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