Köpek Saldırısından Kaçan Çocuğa Otomobil Çarptı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, köpek saldırısı korkusuyla caddede koşan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çocuk hastaneye kaldırıldı fakat hayati tehlikesi yok.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaldırımda yürürken köpeğin saldırısından korkup caddeye kaçan çocuğa otomobil çarptı.

Yenişehir Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki Emrah Veysel Korkmaz'a köpek saldırdı.

Korkuyla kaçarken caddeye atlayan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı.

Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, tedavi altına alındı.

Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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