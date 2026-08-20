Bir Köpeğin Yavru Kedileri Emzirmesi Cep Telefonuyla Görüntülendi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde, bir köpeğin bölgedeki yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen bu sıra dışı ve duygusal an, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Köpeğin şefkatli davranışı, hayvanlar arasındaki sevgi bağına örnek gösterildi. Yerel halk, bu durumun nadir görülen bir davranış olduğunu belirtti.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir köpeğin yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde, bir köpeğin bölgedeki yavru kedileri emzirdiği görüldü. Çevredekiler o anlar cep telefonuyla kayda aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı