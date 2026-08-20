Haberler

Bir Köpeğin Yavru Kedileri Emzirmesi Cep Telefonuyla Görüntülendi

Bir Köpeğin Yavru Kedileri Emzirmesi Cep Telefonuyla Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde, bir köpeğin bölgedeki yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen bu sıra dışı ve duygusal an, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Köpeğin şefkatli davranışı, hayvanlar arasındaki sevgi bağına örnek gösterildi. Yerel halk, bu durumun nadir görülen bir davranış olduğunu belirtti.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir köpeğin yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde, bir köpeğin bölgedeki yavru kedileri emzirdiği görüldü. Çevredekiler o anlar cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

Söyledikleri başını yaktı!
Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi

323 milyon liralık yasa dışı bahis hacmi! Onlarca gözaltı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' demeden edemedi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor

Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: 24 saat hizmet verecek