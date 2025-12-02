Haberler

Köpek eğitim uzmanı Saratlı'dan yasaklı ırklara ilişkin uyarı Açıklaması

Güncelleme:
Köpek eğitim uzmanı Hasan Saratlı, yasaklı ırk köpeklerin ağızlıksız ve tasmasız gezdirilmemesi gerektiğini belirterek, çocuk parklarına sokulmaması gerektiğini ifade etti. Anadolu Ajansı'na konuşan Saratlı, köpek saldırganlığının sorumlu sahiplerden kaynaklandığını vurguladı.

Saratlı, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen pitbull cinsi bir köpeğin 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuğa saldırmasına ilişkin AA muhabirlerine değerlendirmede bulundu.

Saratlı, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen pitbull cinsi bir köpeğin 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuğa saldırmasına ilişkin AA muhabirlerine değerlendirmede bulundu.

Olayın tüm Türkiye gibi kendilerini de üzdüğünü belirten Saratlı, "Sorumluluk sahibi olmayan, bilinçsiz köpek sahipleri yüzünden iki çocuğumuz çok zarar gördü." dedi.

Saratlı, bir köpeğin saldırganlaşmasındaki en önemli etkenin, sahipleri ve sorumsuzca eğitim veren işletmeler olduğunu savundu.

Özellikle yasaklı ırk köpeklerin, tüm süreçlerinin kayıt altında olması gerektiğini vurgulayan Saratlı, "Bunların kontrol altına alınması gerekiyor. Eğitimlerinin, satışlarının hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Yasaklı ırk köpekler ağızlıksız, tasmasız dışarıda, sokakta gezdirilemez. Bununla ilgili yönetmelik var. Çocuk parklarına, oyun alanlarına kesinlikle sokulamaz." diye konuştu.

Saratlı, sahipli köpek saldırısına ilişkin, şunları kaydetti:

"Köpeklerin kesinlikle bir itaat eğitimi alması gerekiyor. Temel itaat eğitimi alması gerekiyor ki daha kontrollü bir şekilde gezdirilebilsin. Sahibinin köpeği çok iyi değerlendirmesi, gözlemlemesi lazım ki köpeğini anlayabilsin. Her köpek farklı davranabilir, çok sakin duran bir köpek aniden saldırabilir. Adaptasyon eğitiminde sahibin de eğitilmesi lazım. Köpek sorumluluğu büyük bir sorumluluktur, 'Aldık bir yere koyduk.' olmaz."

"Siz sorumsuz bir sahipseniz köpeği çok saldırgan bir hale getirebilirsiniz"

Koruma amaçlı eğitim isteyen köpek sahiplerinin, doğru bir tercih yaptığını ifade eden Saratlı, agresif kişilik özelliğine sahip insanların ise çoğunlukla yasaklı ırk köpekleri tercih ettiğini, bu cinsleri koruma amaçlı değil, "çok saldırgan olsun benim komutumla önüne gelen herkesi ısırsın" diye sahiplendiklerini öne sürdü.

Saratlı, köpeklerin doğuştan saldırgan olmadıklarını belirterek, "Yasaklı ırklar nihayetinde sert köpekler, güçlü köpekler. Ama bütün köpekleri psikopat yapabilirsiniz eğitimle. Siz verirsiniz bu saldırganlığı, siz sorumsuz bir sahipseniz köpeği çok saldırgan bir hale getirebilirsiniz." dedi.

Parklarda ve kamuya açık alanlarda köpek gezdirenlere de değinen Saratlı, "Köpeklerini boşta, tasmasız ve ağızlıksız gezdirmeyecekler. Eğer yasaklı ırksa ağızlık takacaklar, yasaklı ırk değilse tasmasız kesinlikle gezdirmeyecekler." ifadelerini kullandı.

Köpeklerin nasıl yetiştirilmesi gerektiğine de değinen Saratlı, "Köpek yetiştirmek çocuk yetiştirmek gibidir. Çocuğu çok agresif yetiştirebilirsiniz, sakin de yetiştirebilirsiniz köpekler de böyle. Yasaklı ırk bile olsa bunlar yavruyken güzel yetiştirirseniz sosyal köpek olur. Eğer dengesiz yetiştirirseniz dengesiz bir köpek olur. Tamamen yetiştirme biçimiyle alakalı bir durum bu." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
500
