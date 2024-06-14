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Köpeğin Yola Çıkması Sonucu Meydana Gelen Kazada Sürücü Yaralandı

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Konya'nın Hüyük ilçesinde aniden yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Hüyük-Beyşehir kara yolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücü Ahmet Şen (53) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde aniden yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hüyük- Beyşehir kara yolunun 10. kilometresinde 34 FEF 091 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden yola çıkan köpek nedeniyle manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada, sürücü Ahmet Şen (53) yaralandı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Şen Beyşehir Hüyük Konya Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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