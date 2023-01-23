Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklara verilen cezayı az bulan savcılıktan itiraz

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile Sefa Çakmak'a (28) 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakılması kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, her iki sanık hakkında verilen cezada alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 'bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezayı az bulup itirazda bulundu. Savcılığın itirazında, "Konya 14.Asliye Ceza Mahkemesince 20.01.2023 tarihinde sanıklar M.B ve S.Ç hakkında karar verilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca her iki sanık hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması (daha fazla ceza verilmesi) gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleri ile karar aleyhine 23.01.2023 tarihinde itiraz yoluna başvurulmuştur. İtirazın değerlendirilmesi süreci devam etmektedir' 'denildi.