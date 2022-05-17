KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, KULLANDIĞI KAMYONET DEVRİLDİ - Haberler

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde Mehmet Sabri B.'nin (73), seyir halindeyken önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı kamyoneti devrildi. Kazada yaralanan Mehmet Sabri B., hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Kozan-Feke yolu Sırelif mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Feke istikametinden Kozan'a seyir halinde olan 01 Y 4720 plakalı kamyonet, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada sürücü Mehmet Sabri B., yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Sabri B., araçtan çıkarıldı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel