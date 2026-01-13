Haberler

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde devam eden kar ve tipinin etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yol kapalı noktalarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor ve karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için temizlik çalışmaları sürdürüyor.

Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede dün akşam başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Kop köyü mevkisinde ağır tonajlı tır, kamyon ve çekicilerin geçişine izin vermiyor.

Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye giden Türk Kızılay Bayburt Şubesi ekipleri, araçlarda bekleyen vatandaşlara ikramda bulundu.

Yolda kalan vatandaşlardan Mücahit Saçan, kar ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren bölgede beklemeye geçtiğini belirterek, yolun ağır tonajlı araçlar için de açılmasını beklediklerini söyledi.

Saçan, Türk Kızılay ekiplerine kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Guendouzi'nin bilinmeyen işi ortaya çıktı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu