Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı

Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Kop köyü mevkisinde temizleme çalışmaları nedeniyle zaman zaman yolu trafiğe kapatarak trafik akışını kontrollü sağlıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan taksi şoförü Vedat Demircioğlu, yolcu almak için Aşkale ilçesine gittiğini, yolda temizlik çalışmalarının sürdüğü için Aşağı Kop köyünde beklediklerini söyledi.