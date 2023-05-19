Kooperatif başkanını öldüren eski damat ve babası tutuklandı
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Gaziantep'te, kooperatif başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski damadı Orhan Samancıoğlu ile babası Ali Samancıoğlu, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Gaziantep'te, kooperatif başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski damadı Orhan Samancıoğlu ile babası Ali Samancıoğlu, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel