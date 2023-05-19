Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kooperatif başkanını öldüren eski damat ve babası tutuklandı

Kooperatif başkanını öldüren eski damat ve babası tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te, kooperatif başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski damadı Orhan Samancıoğlu ile babası Ali Samancıoğlu, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Gaziantep'te, kooperatif başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eski damadı Orhan Samancıoğlu ile babası Ali Samancıoğlu, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP,


Gaziantep Seçim Sonuçları
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2019
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Mehmet Yaşar Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title