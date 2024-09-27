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Konyalı Tarihseverler için Fahreddin Paşa Sergisi

Konyalı Tarihseverler için Fahreddin Paşa Sergisi
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdafii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi'ni düzenleyerek, tarihi ve kültürel değerleri tanıtmayı amaçlıyor. Sergi, 1. Dünya Savaşı sırasında Medine müdafaası ile bilinen Fahreddin Paşa'nın fotoğrafları ve kişisel eşyalarını içeriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdafii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi" ekim sonuna kadar Konyalı tarihseverleri ağırlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenledikleri tarih ve kültür etkinliklerinin, gençlerde tarih şuurunu artırmak ve milli değerleri yaşatmak adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

Hazirandan bu tarafa Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'nin alt katındaki müze bölümünde Konyalılarla buluşturdukları Medine Müdafii Fahreddin Paşa Sergisi'nin ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarına değinen Altay, "Özellikle gençlerimiz için bu tür tarihi etkinlikler çok önemli. Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası sırasında çekilen fotoğrafları, kendi çektiği fotoğraflar ve kişisel eşyalarının yer aldığı sergiye öğrencilerimiz başta olmak üzere tarih ve fotoğraf meraklısı tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Sergiyi ziyaret eden Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri, sergi sonrası yaşadıkları duygusal anların ve edindikleri bilgilerin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu kaydetti.

Fahreddin Paşa'nın Medine müdafaası sırasında çekilen fotoğrafları ve kişisel eşyalarının sergilendiği sergi, ziyaretçilere tarihin unutulmaz anlarını ve kahramanlık hikayelerini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Zor şartlar altında 1. Dünya Savaşı sırasında 2 yıl 7 ay süren Medine müdafaası ile bilinen Ömer Fahreddin Türkkan'ın fotoğrafları ve kişisel eşyalarının yer aldığı, "Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdafii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi" ekim sonuna kadar Konya Büyükşehir Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'nin alt katındaki müze bölümünde ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

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