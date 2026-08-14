Konyaaltı Sahili'nde şamandıra krizi: İşletmecilerden güvenlik uyarısı

ANTALYA'da her gün binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı Sahili'nin büyük bölümünde güvenli yüzme alanlarını belirleyen şamandıra hatları bu yıl kurulmadı. Güvenlik hattının sadece plajın belli bölümlerinde ve belediyeye ait plajlarda kurulmasına tepki gösteren işletmeciler, belediyeye başvurularından sonuç alamadıklarını belirtti.

Antalya'nın binlerce yerli ve yabancı misafiri konuk eden Konyaaltı Sahili'nde her yıl yaz sezonunda kurulan ve yüzme alanlarını deniz araçlarından ayıran şamandıra hatları, bu yıl plajın belli bölümlerinde yerleştirilmedi. Şamandıra güvenlik hatları plajın tamamında yalnızca belli bölümlere kuruldu. Boğaçayı'ndan sonraki alanda ise yalnızca Büyükşehir Belediyesi'ne ait plajların sınırlarında kurulum yapıldı.

Halk plajları ile özel işletmelerin bulunduğu bölümlerde güvenlik hattının bulunmaması, işletmecilerin tepkisine neden oldu. Olası risklere dikkati çeken işletmeciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını, şu ana kadar herhangi bir dönüş alamadıklarını belirtti. İşletmeciler, sezonun en yoğun döneminde her gün binlerce kişinin denize girdiği alanda yaşanan durumun, güvenlik açısından endişe yarattığını ifade etti.

'CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR'

Yaz sezonunun en yoğun olduğu dönemde güvenli yüzme alanı sınırlarının belirlenmediğini ifade eden özel plaj işletmecisi Fatih Ardil, "Belirlenen yüzme sınırlarının dışında yüzenler hem kendi can güvenliklerini hem de diğer deniz kullanıcılarını tehlikeye atıyor. Tekneler bu alanlardan geçebiliyor ve bu durum ciddi risk oluşturuyor. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruları yapmamıza rağmen herhangi bir yanıt alabilmiş değiliz. Şamandıraların yerleştirilmesi konusunda da herhangi bir firma ya da ilgili kurum tarafından somut adım atılmadı. Oysa bu uygulama, denize girenlerin güvenliği açısından son derece önemli" dedi.

'BÖYLE BİR İHMAL KABUL EDİLEMEZ'

Yüzme alanlarının sınırları belirlenemediği için vatandaşların güvenli bölgeleri ayırt edemediğini aktaran Ardil, "Bu durum boğulma vakalarına neden olabiliyor ve ilk müdahale süreçlerini de zorlaştırıyor. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili gibi önemli bir bölgede böyle bir ihmalin yaşanması kabul edilemez. İlgili kurumların gerekli işlemleri bir an önce başlatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK'

Sadece belediyeye ait plajlara şamandıra yerleştirildiğini ifade eden işletmeci Fatih Ardil, "Belediyenin kendi işlettiği plajlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını görüyoruz. Bu alanlarda yüzme bölgeleri şamandıralarla çevrilmiş durumda. Ancak diğer plajlarda aynı uygulama bulunmuyor. Buralarda herhangi bir güvenlik önlemi yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı