Konyaaltı'nın Geyikbayırı Bölgesinde Doğanın Kirletilmesi Tepki Topladı

Konyaaltı'nın Geyikbayırı bölgesinde doğanın insan eliyle kirletilmesi tepki topladı. Konyaaltı Belediyesi sosyal medya ekibinin, "Sizleri bu hafta bu güzelliği keşfetmeye davet edecektik ama bu kirliliği görünce davet etmekten vazgeçtik" paylaşımının altına çok sayıda yorum yapıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu doğa hepimizin. Ekip arkadaşlarımız Geyikbayırı'nı gezmeye gidenlerin burayı nasıl kirlettiğini görüntülediler. Bu görüntüler bizi çok üzdü. Lütfen doğayı olduğu güzellikte bırakalım" dedi.

Konyaaltı Belediyesi ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesabında "Hafta Sonu Ne Yapmalı?" paylaşımıyla ilgili her hafta ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerine vatandaşları keşfetmeye davet ediyor.

DAVET ETMEKTEN VAZGEÇTİK

Sosyal medya ekibi, bu hafta Geyikbayırı Mahallesi'nin doğal güzelliklerini çekerek, "Bu hafta sonu sizleri Geyikbayırı'nın güzelliklerini keşfetmeye davet edecektik ki bölgeyi ziyaret eden kişilerin bıraktığı poşet ve plastik atıkları görünce sizleri buraya davet etmekten vazgeçtik. Lütfen keşfederken kirletip yok etmeyelim. Doğa hepimizin" paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.

DOĞAYA SAHİP ÇIKALIM

Doğaya sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu doğa hepimizin. Ekip arkadaşlarımız Geyikbayırı'nı gezmeye gidenlerin burayı nasıl kirlettiğini görüntülediler. Bu görüntüler bizi çok üzdü. Lütfen doğayı olduğu güzellikte bırakalım" dedi.