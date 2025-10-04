Konyaaltı Kreşi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle öğretmenleri eşliğinde can dostlarıyla keyifli vakit geçiren minikler, öğrendikleri detaylarla yeni bilgiler edinme fırsatı buldu.

Kreş Müdürlüğü öğretmenleri, bu tip etkinliklerin devam edeceğini ve çocukların geleceği için çalışacaklarını kaydetti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da çocukları sıkmadan, yormadan eğitimlerini sürdürdüklerini ve eğlenmelerini sağladıklarını ifade etti.