Üye Girişi
Haberler

Konya Yunak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden sürücü ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Osman Demirbilek'in kullandığı 32 AT 903 plakalı otomobil, Yunak-Ankara kara yolu Dörtyol Birimler Kavşağında Özkan Savaş yönetimindeki 06 DUG 194 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Osman Demirbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Her iki araçta bulunan 6 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye trafik Yunak Konya İtfaiye Ölüm Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

 İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal

İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal

 Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

 Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti

Bülent Ersoy'un garsona "Çirkinsin" demesi tepki çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title