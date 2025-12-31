Konya ve Afyonkarahisar'da, " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dernek Başkanı Durmuş Ali Kara, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her bir tarafında bu programın yapıldığını söyledi.

AGD olarak bu programı düzenlemekten onur duyduklarını ifade eden Kara, "Burada imanı, iradeyi ve istikameti kuşandık. Çünkü biliyoruz ki zulüm varsa direniş de vardır. Umutsuzluk dayatılıyorsa ümidi haykıranlar vardır. Takvimler değişebilir, bizim mücadelemiz ve davamız bitmez. Yılın son gecesinde yeni bir dirilişin eşiğindeyiz. Bu salonda yükselen ses burada kalmayacak, gönüllere, sokaklara ve yarınlara taşınacak." diye konuştu.

Katılımcılar, Doç. Dr. Harun Bekiroğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını dinledi.

Programın sonunda Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Görüş Vakfı (MGV) tarafından Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, mehter takımı konser verdi, sinevizyon gösterisi izlendi.

AGD Şube Başkanı Mevlüt Yeşil, programda, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Ardından davetliler, ilahiyatçı yazar İsmail Manca'nın konuşmasını dinledi.