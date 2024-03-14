Konya Valisi: Askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiyede bir personel şehit oldu
Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı. Vali Özkan, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında şehit haberini aldıklarını belirtti. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.