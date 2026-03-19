Konya Valisi Akın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akın, yayımladığı mesajında, aziz milletin tarih boyunca birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak değerler etrafında kenetlenmesini sağlayan milli ve dini bayramların toplumsal hayatın en kıymetli değerleri olduğunu belirtti.

Bu müstesna günlerin, köklü medeniyetin taşıdığı merhamet, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği, gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı özel zamanlar olduğunu ifade eden Akın şunları kaydetti:

"Mübarek üç ayların manevi ikliminde başlayan ve rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif ile taçlanan bu kutlu süreçte, sabrın, şükrün ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri yaşanmıştır. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, edilen dualar, kurulan gönül sofraları ve yapılan iyilikler, milletimizin kadim dayanışma ruhunu bir kez daha göstermiş, gönüllerimizi aynı manevi iklimde buluşturmuştur. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Bu mühim günler, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmayı büyütmenin en güzel vesilelerinden biridir. Ramazan Bayramı ise bu manevi yolculuğun sevinç ve huzurla taçlandığı, ramazan boyunca gönüllerimizde biriktirdiğimiz güzelliklerin bayram sabahının aydınlığıyla topluma yayıldığı anlamlı bir eşiği temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyor, mazlum coğrafyalarda barış ve bayram sevincini bekleyen kardeşlerimizin de en kısa zamanda huzura kavuşmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."