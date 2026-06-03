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Konya Valisi Akın, Akşehir'de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Konya Valisi Akın, Akşehir'de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
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Konya Valisi İbrahim Akın, Akşehir'de meydana gelen sel ve dolu felaketinin ardından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu, 6 bin 30 dekar tarım arazisinin etkilendiği bildirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Akşehir'de dün meydana gelen sel ve dolu nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Akın, ilk olarak Akşehir Kaymakamlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, sahada yürütülen müdahale faaliyetleri, hasar tespit çalışmaları ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen hizmetler ele alındı.

Toplantının ardından yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunan Akın, devam eden çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Afetten etkilenen vatandaşlarla da bir araya gelen Akın, geçmiş olsun dileklerini ileterek, talep ve önerileri dinledi.

Akın, yapılan tespitler sonucunda ilçe merkezindeki 9 mahallede bulunan ev, iş yeri ve müştemilatlarda su baskınları meydana geldiğini belirtti.

Ayrıca 7 mahalledeki tarım alanlarının yoğun yağış ve doludan etkilendiğini aktaran Akın, ilk belirlemelere göre 2 bin 330 dekar meyve bahçesinde, 900 dekar çilek üretim alanında ve 2 bin 800 dekar hububat tarlasında, toplam 6 bin 30 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldiğini bildirdi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğine değinen Akın, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
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