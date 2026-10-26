Konya Seydişehir'de 4 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya Seydişehir'de 4 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlçenin Pınarbaşı Mahallesi'nde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 kişi mantar yedikten sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak: AA