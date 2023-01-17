Konya semalarında uçan helikopterin altındaki çemberin sırrı çözüldü

Geçtiğimiz günlerde Konya'da görülen helikopter ve altında beliren çember büyük merak uyandırmıştı. Söz konusu helikopterin Jeofizik Araştırma Helikopteri olduğu öğrenildi.

Son haftalarda sosyal medyada yayılan bir video kullanıcıları hayrete düşürdü. Konya semalarında görülen bir helikopter ve altındaki çembere kimse anlam veremezken olayın gizemi çözüldü.

MADEN HARİTASI ÇIKARACAK

MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılması konusunda çalışmalar başlattı. Kastamonu-Konya arasında jeolojik taramalar yapan esrarengiz hikayelere neden olan Jeofizik Araştırma Helikopteri de Türkiye'nin maden haritasına da ortaya çıkaracak.

JEOFİZİK ARAŞTIRMA HELİKOPTERİ NEDİR?

Jeofizik Araştırma Helikopteri maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılmasında kullanılır. Uygulanacak havadan jeofizik yöntemler: gravite, manyetik, elektromanyetik ve gamma-ray spektrometre yöntemleridir. Her bir yöntem ile jeofizik belirtiye neden olan yeraltı yapılarının/kütlelerinin ilgili fiziksel özellik dağılımları araştırılacaktır. Her ölçü sahasında farklı fiziksel özellikleri barındıran zengin veri kümelerinin elde edilebilmesi planlanmaktadır.