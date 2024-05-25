Konya Şehir Hastanesinde Çocuk Ürolojisi Uzmanlarından Özel Müdahale

Konya Şehir Hastanesinde görevli çocuk ürolojisi uzmanı doktorlar Bilge ve Ali Sezer, akciğer nakli bekleyen Esmanur Kırmaz'ın böbreklerindeki taşlara hastayı yormamak için birlikte müdahalede bulundu.

Doğuştan Akdeniz anemisi nedeniyle 10 yıl önce ablasından alınan ilikle hayata tutunan 17 yaşındaki Kırmaz, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da nakil listesine alındı.

Tetkiklerinde her iki böbreğinde de çok sayıda taş tespit edilen Kırmaz, Konya Şehir Hastanesine yönlendirildi.

Hastanenin çocuk ürolojisi uzmanları Bilge ve Ali Sezer, hastayı yormamak için birlikte ameliyathaneye girdi.

Böbrek sağlığı için bir an önce müdahale edilmesi gerekiyordu

Yaptıkları müdahaleyle olası böbrek yetmezliğinin de önüne geçen doktor çiftten Bilge Türedi Sezer, AA muhabirine, Esmanur'un ciddi ek hastalıkları nedeniyle Ankara'da takip edildiğini, her iki böbreği ve idrar kanallarında çok sayıda taş tespit edilince Konya'ya yönlendirildiğini söyledi.

Esmanur'un akciğer yetmezliği nedeniyle genel anestezi açısından yüksek riskli bir hasta olduğunu vurgulayan Sezer, "Anestezi ihtiyacını azaltmak için tek seansta iki böbreğine de müdahale etme kararı aldık. Böbrek taşları ilaç tedavisinin mümkün olduğu bir durumda değildi. Çok sayıda ve büyük boyutta taş vardı. İki böbrekte de olması nedeniyle böbrek yetmezliği riski açısından bir an önce müdahale etmemiz gerekiyordu. Esmanur gibi ciddi ek hastalığı olan ve özellikli hastaları eşimle birlikte değerlendirip operasyonlara birlikte giriyoruz." diye konuştu.

"Bu normalde iki ayrı ameliyat, iki ayrı seansta yapılan bir cerrahi"

Doktor Ali Sezer de Esmanur'un sağlığı için zaman kaybetmek istemediklerini belirterek, operasyonla ilgili şunları paylaştı:

"İdrar yolundan sol böbreğe Bilge Hanım müdahale ederken ben de eş zamanlı olarak sağ böbreğine sırttan girerek lazerle taş kırma işlemi yaptım. Bu normalde iki ayrı ameliyat, iki ayrı seansta ve hasta yüzüstü yatar pozisyondayken yapılan bir cerrahi. Ancak Esmanur'un özel durumundan dolayı anestezi ekibimizle de konuşarak sırtından uyuşturarak, bütün vücudu uyutmadan, ameliyat sırasında bizimle konuşabilecek şekilde sırtüstü yatar pozisyonda ameliyatını gerçekleştirmiş olduk. Bu pozisyon sayesinde aynı anda iki böbreğe de müdahalede bulunabildik. Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Esmanur, ameliyattan hemen sonra normal haline döndü."

"Şu an doktorlarımız sayesinde böbrek sorunum yok, kendimi iyi hissediyorum"

Oksijen tüpüyle yaşamını sürdüren Esmanur Kırmaz da yaklaşık 2 yıl önce sürekli nefes darlığı çekmeye başladığını, merdivenlerden çıkamadığını, yürüyüp koşamadığını dile getirdi.

Gittikleri hastanede akciğer yetmezliği teşhisi konulduğunu aktaran Kırmaz, "7 aydır oksijen tüpüyle yaşıyorum. Şu an doktorlarımız sayesinde böbrek sorunum yok, kendimi iyi hissediyorum. Sağlığıma kavuşmam için akciğer nakli bekliyorum." ifadesini kullandı.

Baba Ahmet Kırmaz, kızının zor bir böbrek ameliyatı geçirdiğini, akciğer nakliyle de yüzlerinin güleceğini kaydetti.