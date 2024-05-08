Konya'nın Kulu ilçesinde 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 21 kilometre uzaklıktaki Dipdede Mahallesi'nde, Yahya Ö. idaresindeki 42 AES 816 plakalı otomobil, bisikletleriyle seyir halindeki 3 çocuğa çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Öte yandan Konya-Ankara kara yolu üzerinde Ankara Caddesi'nde meydana gelen bir diğer kazada, Aysun E. (46) idaresindeki elektrikli Moped ile Emre T. (26) yönetimindeki 42 M 7657 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbarla olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralan Moped sürücüsü ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki otomobilde de hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.