Konya'nın Hüyük İlçesinde Evde Yangın: 2 Yaralı
Konya'nın Hüyük ilçesindeki bir evde mutfak tüpünden çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Selki Mahallesi'nde Mehmet Akşam'a ait evde mutfak tüpünden kaynaklı yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Olayda yaralanan Akşam ve eşi Hüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel