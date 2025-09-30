Haberler

Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı "Gelin Aynası", New York Sergisi'nde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı "Gelin Aynası", ABD'nin New York kentinde açılan "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisinde sergilendi.

Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı "Gelin Aynası", ABD'nin New York kentinde açılan "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisinde sergilendi.

Konya Mobilyacılar Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkevi'nde açıldı.

Açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) projesi kapsamında Konya Mobilyacılar Odası tarafından hazırlanan Gelin Aynası'nın estetik zarafeti, detaylı işçiliği ve özgün tasarımıyla serginin dikkat çekici eserlerinden biri olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve yerel değerlerini uluslararası alanda tanıtmayı amaçladığının değinildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geleneksel el sanatlarının çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanmasına ve Türkiye'nin zengin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlarken, MEVKA projesi kapsamında Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı Gelin Aynası gibi eserlerin, Türkiye'nin kültürel kimliğini dünyaya göstermek ve Anadolu'nun estetik zenginliğini sunmak için önemli bir örnek oluşturuyor."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.