Konya Merkezli FETÖ Operasyonunda 21 Gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 17 ilde 21 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekiplerin Konya, Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Tokat, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Çorum'da belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne getirildi. Diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

