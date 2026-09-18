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Konya merkezli 24 ilde nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 65 şüpheliye gözaltı kararı

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Konya merkezli 24 ildeki niteliki dolandırıcılık soruşturması kapsamında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 24 ildeki niteliki dolandırıcılık soruşturması kapsamında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapmsaında, İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, il ve ülke genelindeki 317 nitelikli dolandırıcılık olayında 48 milyon 76 bin 595 lira haksız menfaat temin edildiğini tespit etti.

"Atıcı" olarak tabir edilen şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, ayrıca sahte kiralık ve satılık araç ilanları vererek vatandaşlardan kapora aldıkları belirlendi.

"Aracı" olarak tabir edilen şüphelilerin de ücret karşılığında hesaplarını kullandıran diğer şüphelilerden mağdurların banka kartlarını ve telefon hatlarını aldıkları belirlendi. Bu aracıların daha sonra aldıkları bu kart ve hatları, üst kademedeki şüphelilere ulaştırdıkları tespit edildi.

6 ay süren teknik takibin ardından kimlikleri tespit edilen 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 24 ilde "Paravan 1" adı verilen eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: AA
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