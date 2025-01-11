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Konya Kulu'da Trafik Kazalarında 6 Yaralı

Konya Kulu'da Trafik Kazalarında 6 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kaza, Osman Ç. yönetimindeki otobüsün bir tıra çarpması sonucu gerçekleşti. İkinci kazada ise bekleyen bir tıra iki tır çarptı. Yaralılar Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Osman Ç. idaresindeki 42 FEZ 49 plakalı otobüs, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi Işıklı Kavşak'ta Ünsal G. yönetimindeki 28 ACJ 745 plakalı tıra çarptı.

Ardından kazaya 3 otomobil ve 1 dolmuş daha karıştı.

Kazada 5 kişi yaralandı.

Ankara-Konya kara yolu Öğretmenevleri Işıklı Kavşağı'nda bekleyen bir tıra, iki tır çarptı.

Kazada 1 kişi yaralandı.

Kazalarda yaralanan 6 kişi, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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