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Konya Kulu'da 80 yaşındaki hastanın pankreasından 15 santimetrelik tümör alındı

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Konya Kulu'da 80 yaşındaki hastanın pankreasından 15 santimetrelik tümör alındı
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Konya'nın Kulu ilçesinde 80 yaşındaki hastanın pankreasında tespit edilen yaklaşık 15 santimetrelik tümör, yaklaşık 5 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Ameliyattan beş gün sonra taburcu edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde ameliyat edilen hastanın pankreasından 15 santimetrelik tümör çıkarıldı.

İlçede yaşayan 80 yaşındaki H.K. bir süre önce rahatsızlanarak Konya'da özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu doktorlar, karnında kitle tespit edilen H.K'ye ameliyat olmasını önerildi.

Kulu Bölge Devlet Hastanesine başvuran ve ameliyata alınan H.K'nin pankreasında bulunan yaklaşık 15 santimetrelik tümör, yaklaşık beş saat süren ameliyatla başarıyla çıkarıldı.

Hasta ameliyattan beş gün sonra taburcu edildi.

Kaynak: AA
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