Konya Kadınhanı'da pancar yüklü kamyon şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Konya Kadınhanı'da pancar yüklü kamyon şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde pancar yüklü kamyon, Kolukısa Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, kamyonun sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mevlüt E. yönetimindeki 42 JH 609 plakalı pancar yüklü kamyon, Kolukısa Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü Mevlüt E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA