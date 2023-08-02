Konya, İzmir, Erzurum! Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Naci Görür'den uyarı geldi

Dün akşam saatlerinde peş peşe Konya'da 5, İzmir'de ise 3.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından saatler sonra Erzurum'da da 4.1 şiddetinde bir sarsıntı gerçekleşti. Prof. Dr. Naci Görür ise 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, "6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu'da bu depremler beklenebilir." dedi.

Dün akam üzeri önce Konya'da ardından da İzmir'de deprem meydana geldi. Akşam saat 21.37'de ise Erzurum 4.1 ile sallandı. Art arda gerçekleşen sarsıntıların ardından Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi.

Görür, "Pınaryolu- Narman/Erzurum'da 4,0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde (Çoban Dede). 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu'da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme Zonu için de geçerli." ifadelerini kullandı.

KONYA'DA 5 ŞİDDETİNDE DEPREM

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun." dedi.

YARIM SAAT SONRA İZMİR DE SALLANDI

AFAD'tan alınan bilgilere göre, İzmir'de saat 18.36'da yerin 7.69 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ERZURUM'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Erzurum'un Narman ilçesinde ise saat 21.37'de Erzurum'da deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 21.37 olarak kaydedilirken derinliği ise 9.56 kilometre olarak ölçüldü.