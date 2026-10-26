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Konya Ilgın'da süt tankeri TIR'a çarptı, tanker şoförü öldü, diğer sürücü yaralandı

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Konya Ilgın'da süt tankeri TIR'a çarptı, tanker şoförü öldü, diğer sürücü yaralandı
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Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında saat 02.30 sıralarında aynı yönde giden süt tankeri, patates yüklü TIR'a çarptı. Tanker şoförü hayatını kaybederken yaralanan TIR sürücüsü Ilgın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KONYA'da aynı yöne giden TIR'la çarpışan süt tankerinin şoförü Ahmet İbican (42) öldü. Yaralanan diğer sürücü Harun Kırat (61) hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet İbican yönetimindeki 42 KK 766 plakalı süt tankeri, aynı yönde giden Harun Kırat'ın kullandığı 42 FLJ 12 plakalı patates yüklü TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Harun Kırat yaralandı, araç içinde sıkışan diğer sürücü Ahmet İbican'ın da hayatını kaybettiği belirlendi. İbican'ın cansız bedeni ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Harun Kırat ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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