Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz, Seydişehir'i ziyaret etti

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim Sinan Akbulut'a tebrik ziyaretinde bulundu ve sağlık projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca hastanede inşaatı tamamlanan ek bina ile sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

K0 Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, beraberindeki heyetle Seydişehir'de bir dizi ziyarette bulundu.

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik görevine başlayan Sinan Akbulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İl Sağlık Müdürü Yavuz, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile bir araya gelerek ilçede sağlık alanında hayata geçirilebilecek yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapımı tamamlanan ek bina inşaatını yerinde inceleyen Yavuz, sağlık çalışanlarının görüş ve önerilerini dinledi.

Acil servis ve yataklı servislerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret eden Yavuz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane programının ardından Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı ile aile sağlığı merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında incelemelerde bulunan Yavuz, sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

