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Konya Milli Eğitim Müdürü Beyşehir'de okul müdürleriyle buluştu

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Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Beyşehir’de okul müdürleriyle bir araya geldi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Beyşehir'de okul müdürleriyle bir araya geldi.

Beyşehir Halk Eğitimi Merkezinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen toplantıya katılan Yiğit, okul müdürleriyle görüştü.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlıklar, okulların fiziki ve akademik durumları, eğitimde başarı seviyesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar, okul güvenliği ile yeni dönemde hayata geçirilecek proje ele alındı.

Yiğit, toplantının ardından Taşköprü TOBB Anaokulu ile Melikşah Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaynak: AA
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