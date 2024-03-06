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Konya Hüyük'te TOKİ Daireleri Hak Sahiplerine Teslim Edildi

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Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılan 142 TOKİ dairesi hak sahiplerine teslim edildi. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, anahtar teslim töreninde konut açığının kapanacağını belirtti. AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ise Hüyük'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapımı tamamlanan 142 TOKİ dairesi hak sahiplerine teslim edildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem Akdağ Mahallesindeki anahtar teslim töreninde, "Hemşehrilerimiz konutlarında güle güle otursunlar hayırlı olsun. Anahtar teslimi yaptığımız 142 konuttan sonra inşallah 4 Nisan'da ihalesi yapılacak olan 268 konut ile ilçemizde konut açığı bir nebze olsun kapanacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Ak Parti Konya Milletvekili Meryem Göka Hüyük'te esnaf ziyaretinde

Ak Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve partililerle Hüyük Devlet Hastanesinde hastaları ziyaret etti, mahallelerde kurulan pazar yerinde pazarcı esnafı ile sohbet edip halkla istişarelerde bulundu.

Göka'ya AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz, MHP İlçe Başkanı Şerafettin Açıkgöz eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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