Hüyük Göleti Projesiyle 1500 Dekar Tarım Arazisi Sulanacak

Hüyük Değirmenaltı-Pınarbaşı Göleti projesinde çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temelden yüksekliği 27,5 metre, su depolama kapasitesi 411 bin metreküp olarak projelendirilen Konya Hüyük Değirmenaltı-Pınarbaşı Göleti'nin, 2026'da ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 28 milyon lira katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Konya Hüyük Değirmenaltı-Pınarbaşı Göleti ile sulama tesislerinin tamamlanmasının ardından gölette depolanacak su sayesinde 1500 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşacağını belirtti.

Modern sulama yatırımlarının tarımsal üretimde verimliliği artırdığını vurgulayan Balta, "Modern sulama sistemleri sayesinde ürün verimi ve kalitesi artarken, üretim deseninde çeşitlilik sağlanıyor. Çiftçilerimizin gelir seviyesinin yükselmesine katkı sunan bu yatırımlar, kırsal kalkınmayı destekleyerek göçün azaltılmasına ve yaşam standartlarının yükselmesine de önemli katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA